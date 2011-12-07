新加坡海外人员生活成本首次超香港--调查

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月7日电---据一项新调查，作为海外人员在亚洲生活成本最高的地区之一，新加坡的排名首次超过竞争对手香港。
这项调查由咨询公司ECA International进行，新加坡《海峡时报》周三对此进行了大力报导。调查显示，新加坡当前为排名第六的海外人员生活成本最高地区，较一年前上升了两位。
香港的排名从第六降到第九，位居北京和上海之後。
东京再次位居海外人员在亚洲生活成本最高城市排名榜首，紧随其後的是名古屋、横滨、神户和首尔。
ECA亚太区主管关礼廉（Lee Quane）在声明中称："虽然新加坡排名上升不太可能阻止企业向这里派遣员工，但的确意味着向该地派遣员工的成本将上升。"
"从派遣员工的成本看，这可能削弱新加坡相较于亚洲其他城市所拥有的成本优势。"
ECA调查每年进行一次，用一篮子日常商品和服务价格进行统计，其中不包括住宿、公用设施、交通及学费等通常由雇主单独提供的项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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