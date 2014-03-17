星展银行将收购法兴银行亚洲私人银行业务--消息

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透香港3月14日 -消息人士告诉路透，新加坡星展银行(DBSM.SI)同意以大约2.5亿美元收购法国兴业银行(SOGN.PA)的亚洲私人银行业务。预计最早将于周一公布声明。
与法国兴业银行的这一交易，将使星展银行的私人银行业务资产增加近三分之一，至约600亿美元。星展银行目前已是东南亚最大银行。
这将是全球金融危机以来亚洲私人银行领域的第三宗大型交易；小型银行纷纷退出，因它们很难获得足够的营收以支付报酬昂贵的银行家以及不断增加的监管成本。
星展银行和法国兴业银行均拒绝置评。
这次收购将使星展银行的私人银行业务成为亚洲第六或第七大，目前该领域由瑞银UBSN.VX和花旗集团主导。
经济增长导致亚洲百万富豪和亿万富豪大幅增长。根据Wealth-X和瑞银全球超级财富报告(UBS World UltraWealthReport)，亚洲富豪今年的综合财富为6.6兆(万亿)美元，财富料将在2017年超过欧洲富豪，2024年超过美国富豪。
但较小型私人银行的利润率较低，尤其是那些产生收入的资产基础不到200亿美元的私人银行。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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