新加坡数据：10月非石油出口同比降1.5%符合预估，对中国出口大幅放缓

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透新加坡11月17日 - 新加坡国际企业发展局周一公布的贸易数据显示，10月非石油出口较上年同期下滑1.5%，因对中国出口大幅放缓。数据与预估相符。
10月经季节调整非石油出口较前月增加1.1%，路透调查预估为增长0.2%。
以下为详细数据：
10月 9月
非石油类出口
经季调较前月变动(%) 1.1 -8.8
较上年同期变动(%) -1.5 0.9
电子产品出口 -3.6 -4.0
药品出口 -4.2 8.1
对欧盟出口 1.3 -3.6
对美国出口 0.0 1.1
对中国出口 0.4 14.7
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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