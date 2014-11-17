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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 08:48 BJT

新加坡数据：10月非石油出口同比降1.5%符合预估，对中国出口大幅放缓

路透新加坡11月17日 - 新加坡国际企业发展局周一公布的贸易数据显示，10月非石油出口较上年同期下滑1.5%，因对中国出口大幅放缓。数据与预估相符。

10月经季节调整非石油出口较前月增加1.1%，路透调查预估为增长0.2%。

以下为详细数据：

10月 9月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) 1.1 -8.8

较上年同期变动(%) -1.5 0.9

电子产品出口 -3.6 -4.0

药品出口 -4.2 8.1

对欧盟出口 1.3 -3.6

对美国出口 0.0 1.1

对中国出口 0.4 14.7

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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