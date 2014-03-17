《星岛日报》：检讨改制需时 阿里巴巴等不及

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
(3月17日社评)
本来打算来港上市的科网巨企阿里巴巴，由于绕不过「同股同权」的规限，宣布启动在美国的上市程序。这块眼看到口的肥肉溜走，固然可惜，不过，肥肉所含异种细胞会否引起严重副作用，损害香港市场健康，争议不会随阿里舍港取美烟消云散。
创办人马云以香港为首选上市之地，如果香港成功招揽这家市场估值接近1万亿元的科网巨企上市，得益并不止于一次过的巨额收入，还可以进一步擦亮招牌，吸引更多科网企业考虑来港集资，壮大国际金融中心的实力。
不过，阿里提出的安排，容许持有公司股票仅10%的人，可以全权控制公司，违反了香港市场奉行的同股同权原则。同股同权关乎公平，避免大股东透过一股多票以小控大，在香港历史中更有防范资金外流的功能。
现时香港蓝筹中，只有太古保留AB股制度，是历史遗留下来的安排。中英谈判香港前途期间，不少企业纷纷表示有意推出AB股制度，企图用较少资金保留公司控制权，把释放出来的资金移去外地避险，结果监管机构决定煞停。
监管当局一旦向阿里开了绿灯，其他公司申请，就会要求一视同仁，不能不考虑此例一开的副作用。
对香港交易所来说，早前内地搜索引擎巨企百度以及英超球会曼联，本来都有意来港上市，结果都因为AB股问题，分别去了美国和新加坡。为了总裁李小加「梦中」的「创新先生」和「未来小姐」，港交所打算就同股同权机制公开谘询民意。
如何确保香港市场机制对股东公平又不失集资竞争力，难题不会随阿里远去，需要港交所与监管机构继续探讨。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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