美国单身选民重视总统候选人忠贞--民调

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透纽约2月2日电（记者 Chris Michaud）---最新民调显示，美国总统候选人或许应重视单身选民，这些人称，他们对政要性忠贞的期望，高於对自己伴侣的期望。
参与婚恋网站Match.com在线调查的受访者中，近70%的人称，忠贞是伴侣关系中的必要条件，约90%的人表示，政治候选人没有任何借口可以不忠。
Match.com首席科学顾问费希尔博士（Helen Fisher）称：“人们不仅希望自己伴侣忠贞，更希望总统如此，也许是因为他们将总统家庭看作自己放大的生活。”
“也许这是人们对世界领导者的看法，感觉这些人（政要）代表他们，在某些方面反映了他们的个人形象和在世界上的形象。”
这项全美5,000名单身者参与的民调发现，单身选民会因政治倾向不同，在爱情和性生活方面迥异。
自由民主党人重视伴侣的幽默感、相似的生活方式、独立及平等。共和党人则希望伴侣来自相同背景和政党，并对看重婚姻。
在即将到来的美国总统大选中，单身选民或产生很大影响。据Match.com网站，单身选民约占美国成年人口的三分之一。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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