新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款

路透新加坡5月30日 - 新加坡金管局周二表示，已对瑞士信贷(CSGN.S)和大华银行(UOB)(UOBH.SI)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。

金管局对瑞信课以70万坡元(50.495万美元)、对大华银行课以90万坡元的罚款，此前也对其他银行进行了罚款。

马来西亚国有基金一马发展在至少六个国家正遭到洗钱调查，包括瑞士、新加坡和美国。

金管局周二在声明中称，对上述两家银行的最新检查中，发现他们曾多次违反反洗钱要求，且存在管控疏漏。(完)