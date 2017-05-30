新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - 新加坡金管局周二表示，已对瑞士信贷(CSGN.S)和大华银行(UOB)(UOBH.SI)施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。
金管局对瑞信课以70万坡元(50.495万美元)、对大华银行课以90万坡元的罚款，此前也对其他银行进行了罚款。
马来西亚国有基金一马发展在至少六个国家正遭到洗钱调查，包括瑞士、新加坡和美国。
金管局周二在声明中称，对上述两家银行的最新检查中，发现他们曾多次违反反洗钱要求，且存在管控疏漏。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。