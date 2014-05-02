《信报》：联储局比华尔街更乐观

5月2日

联储局比华尔街更乐观？ /习广思

中国内地债务违约风险正在升温，到底在下半年会否涌至？直至目前为止，债务违约依然是意义多过实际，更多是央行默许下的违约事件，被视为样板而已。有报道指出，现时任何可能危及地区及系统稳定的破产或违约，政府在最后关头依然会低调介入，安排贷款及纾困。要考虑债务违约潮会发展至什么程度，说到底，要看习李会拿出多大的改革决心。债务违约背后牵涉金融风险，是金融改革的一步；但如果违约风险急升而令大量企业缺水，资金由影子银行中撤走，中国政府将需要承受大规模收水效应，引发的可能是经济增长现风险。下半年违约事件肯定会增加，问题是中央对改革的决心有多大。

旧经济股反弹后再被唾弃，只见具改革概念的国企股能够企稳。配合美股资金转变，旧经济股自3月下旬反弹，先是资金挪移，后是季绩因素，个多月之后，现时只有电讯、石油股走势看升，内房、基建、水泥及内险均见回落。在改革未能叫人全面乐观前，投资者仍未对中资国企重建信心的话，旧经济股难有大作为。即使有改革消息出台，其实也未必可以恢复信心，从中资电讯股的例子可见，改革有保有压，税制“营改增”新政令电讯股即时发盈警，基站改革的好消息被抵销，周三入市追货的投资者恐已中伏。

电讯股的例子，不禁叫人想起早前“沪港通”的影响。在“沪港通”公布前，多只中资蓝筹股如中移动(0941.HK)及汇控(0005.HK)股价上升叫人费解，事后证明消息公布成为出货时机。谁又能够在消息公布前买入，再趁好消息沽货？市场春江鸭何其多，类似情况进一步说明，两地股市互动愈多，港股A股化将加速。联储局议息后，道指收市见新高，但高位未算突破，指数动力仍欠一筹；而纳指走势仍处调整格局，科技股在季绩过后不再是全面急升或暴跌，走势开始个别发展。第二季中美股市不明朗因素仍多，季节性疲弱持续，但道指与纳指的表现续反映，主要沽压及忧虑集中在动力股身上。港股情况一样明显，濠赌股逐只失守，最强的金沙(1928.HK)在周三走势转坏；腾讯(0700.HK)因涉及大量衍生工具，又是指数棋子，跌势颇急；反观金山(3888.HK)之弱，或更显示科网股调整未完。

汇市破闷局答案镑里寻 /苏子

昨晨全球投资者聚焦的联储局议息结果，竟然未能为汇市带来任何冲击，各主要货币，特别是欧罗兑美元，在市场知悉议息结果后，只有20余点子的波幅。汇市这种奇异现象，担心今晚美国公布的4月份就业报告，也未必能为汇市打破目前令不少投资者感到摸不着头脑的闷局。目前汇市只有英镑兑美元暂时能够出现较为明显的强劲走势。昨天英镑兑美元受到英国4月份PMI指数大幅上升至57.3高位的刺激，成功创2009年8月以来的1.6920美元新高水平；但由于此高位与20天保历加通道的1.6910美元顶部阻力相若，故汇价在触及此高位后，因欠缺动力进一步走高而触发一些短线获利盘入市，已回落至1.69美元关口以下波动。

不过，连日英镑兑美元自高位回落均见很快便获得承接，始终未能顺利回落至10天SMA支持以下收市，反映市场上仍有不少投资者在此偏高水平，采取趁低买入英镑兑美元的策略。由于前天美国公布的首季GDP只有0.1％增长，较市场预期的1.3％及上次的2.6％差劲，故目前市场真的是欠缺足够理据把美元大幅推高，再配合英国近期公布的经济数据均见理想，相信英镑兑美元稍后的回落，只要一直稳守在10天SMA支持以上，继续造好并挑战1.70美元心理关口亦十分合理。

由于英镑兑美元是近期最具表现的货币配对，因此，若稍后英镑兑美元的升势意外地未能顺利挑战及突破1.70美元心理关口，反而在日线图上开始呈现一些不利后市的走势形态，最后更在失守10天SMA支持后可以迅即跌破20天SMA支持并在之下波动及收市的话，预料届时英镑兑美元成功转弱的不利势头，或将带领其他主要非美元货币，如欧罗及澳元等一同转弱，至于美元预料因此重拾上升的动力。因此，在目前汇市一直处于闷局下，投资者宜在英镑身上找寻新的交易线索。昨天英镑兑美元在利好的经济数据配合下，若升势原来只属昙花一现，因最后收市时已见回落至1.6870美元以下，令日线图呈现近似射击之星不利形态，配合届时欧罗兑美元亦见不升反跌的走势，小心稍后非美元货币将会明显转弱。(B10)

（5月1日）

债务违约潮恐涌至 /习广思

人民币贬值压力未停，早前臆测人币贬完再贬，除了人行以贬值来配合调结构及改革外，另一个原因是市场升值预期未彻底改变，因为很多人仔看好的投资者不愿投降。从近期债市炽热情况，其实也可见端倪。值得留意的是，美俄打金融战，中国或得利，金融市场亦有讯号，俄罗斯天然气公司（OAOGazprom）计划发点心债。欧罗及美元市场受阻，难道是借道人民币？近期中资企业发债频密，内房及信达(1359.HK)都涌入债市，就是一个炽热指标，但点心债也在蠢蠢欲动，中国诚通(0217.HK)和中国电力(2380.HK)打算发短期点心债，意味着人币贬值未完全打击投资者对人民币资产的兴趣。

恒指持续大上大落，4月份收报22,133点，较3月底22,151点下跌18点。指数大上大落，但大市却似是风雨交加，主要是动力股跌完再跌，不断消灭投资者的期望。近两日港股市况不甚乐观，昨天恒指下跌319点，把周二挟淡仓升321点的兴奋消灭掉，但动力股进一步明显转弱，却叫投资者要提高警惕。4月份美国动力股调整后见反弹，多间科技巨企季绩虽然报捷，但高估值却是无法掩饰的忧虑，尤其是互联网及社交媒体股，Twitter首季亏损扩大之余，用户增长放缓，股价在盘后急跌10%。

尽管纳指跌势稍为喘定，但科技股高估值忧虑仍在，香港科网两大龙头股亦守不住，腾讯(0700.HK)跌穿500港元心理大关，金山(3888.HK)被不看好的投资者踩完再踩，其他网游及手游股更是溃不成兵。这批科网股每次下跌都引人接利刃，但问题是反弹一次比一次弱，弹完会否再散？濠赌股或者提供了答案。去年科技及濠赌两大强势板块由头带到尾，回看1月以来的市况，濠赌股是第一批下跌的强势股，急弹后总有反弹，或因博彩数据，或因大行唱好叫捞货，赚过钱的投资者有情意结，总有人入市博反弹。银娱(0027.HK)股价一浪低过一浪，到3月后已是弹完散，近日股价兵败如山倒。过去两个月，或者还存有疑问，但科技股步濠赌股后尘的看法，股市正在一步一步引证。

欧罗即市假突破陷阱输死人 /苏子

这两天期指的高低波幅超逾300点子以上，真是刺激非常；对比汇市仍然是一潭死水，沉闷得令人发慌的表现而言，市场似乎正在考验汇市投资者的耐性。目前汇市主要货币的波幅极度不足，因此不少汇市的即市投资者往往只能赚取到蝇头小利，难有大茶饭食。若从美汇指数的日线DMI指数来看，由于ADX线已于上周五止跌回升，目前正准备升至负D1线以上。一旦ADX线成功返回正D1线与负D1线之间，换言之，即ADX线正成功摆脱在两条D1线之下的无趋势走势模式，相信美元的短期走势才有望出现一个新的趋势市，而届时主要货币的波幅才会令汇市投资者取得较佳的即市回报。目前的市况，宜减少入市的次数。

目前互联网发展极度发达，不少大型汇商的交易平台会为客户提供极为先进的技术分析资讯，而且更可作程式交易，因此即使是一个只是炒作0.1手的小小散户，其拥有的有关炒作的资讯，其实与一个每次落盘逾一球美元以上的投资者，分别大为收窄了。但汇市始终是一个以零和形式运作的全球性大赌场，故参与汇市的投资者，90%或以上的输钱比率肯定不会改变。因此当大量以往被视为极为有价值的技术分析资讯，目前已经可以唾手可得时，结果可能令这些资讯非但不能帮助散户投资者赚钱之余，反而更会因为经常在即市里出现假突破的陷阱，使他们因为资讯太容易得到，经常入市炒作，加快输钱的速度！

例如昨天欧洲市欧罗兑美元跌破50天平均线支持及上周的1.3782美元低位后，仅跌至1.3772美元低位便极度反弹并收复50天平均线，便是典型的即市假突破陷阱，炒作经验不足或是心理质素不佳的投资者，面对这种反覆的市况，往往会出现“左一巴、右一巴”的输钱惨况。因此，当时即使只有50点子的高低波幅，投资者在这种陷阱处处的窄幅市况也可以输逾百点子以上。因此，在这种市况里，最好还是少炒为佳，甚至待市场有方向后才再入市。目前资讯已不再是决定投资者输赢的关键因素，反而选用那种策略才是最重要。而减少交易次数或暂时离场作壁上观，其实也是一种重要交易策略，运用得宜，可增加整体回报。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。