《信报》：上海自贸区演绎习李改革蓝图 战略意义重大

（9月30日社评）

上海自由贸易试验区昨天正式挂牌成立，标志中国透过制度创新推动经济转型踏上了阶段性新一步。可以说，自贸试验区别具对内对外的双重发展战略意义。

从内部现况看，中国要突破由资本和劳动力积累的投资驱动发展模式，转换到提高全要素生产率，通过技术和创新推动增长，不进一步释放市场力量，减少政府干预，是“不可能的任务”。

据整体方案，区内的改革项目，包括深化金融开放创新、完善法制领域的制度保障。其中金融创新无疑是自贸区最关键的制度改革，先行先试推出现代金融服务，利率市场化，最终实现资本账目彻底开放。但方案进程和内容却语焉未详，很显然，改革牵动巨大的利益集团，相信只能缓步推行。

然而，自贸区加强投资便利，实行“负面清单”管理，以备案制度替代审批制度，朝国际主流转轨。如今政府期诸两三年后，区内环境能够达到国际水平，据此作为日后跟国际市场进行经济对接的试验窗口，目标不言而喻。

上海自贸区亦明显包含中国对外发展战略成分。美国积极推动《跨太平洋伙伴经济协议》、《跨大西洋贸易与投资伙伴协定》，在亚太和欧洲制订新的贸易自由化规则，中国要避免遭“边缘化”，成立自贸区，也是不得不走的一步。

自贸区发展方向相当清晰。不过，由于落实开放的细节缺乏具体说明，故上海自贸区的政策效果还有待观察。但无论如何，把上海自贸区成功改革的项目加以复制和推广、上海成为中国对外的国际金融中心。香港将无可避免面对直接和激烈的竞争，须要警惕不进则退。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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