新加坡总理李显龙将休病假至8月29日

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡8月22日 - 新加坡总理办公室周一称，总理李显龙将遵照医生的建议休病假，直至8月29日。
李显龙周日在国庆日大会发表演说时身体出现不适，不过休息约一小时后重返演讲台。
新加坡总理办公室发布声明称，李显龙身体出现不适是因长时间站立、疲劳和脱水所致。
总理办公室还称，医生已确认，他的心脏并未出现异常，也未中风。
在李显龙休病假期间，新加坡副总理张志贤将代履行总理职务。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。