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时事要闻 | 2016年 8月 22日 星期一 16:43 BJT

新加坡总理李显龙将休病假至8月29日

路透新加坡8月22日 - 新加坡总理办公室周一称，总理李显龙将遵照医生的建议休病假，直至8月29日。

李显龙周日在国庆日大会发表演说时身体出现不适，不过休息约一小时后重返演讲台。

新加坡总理办公室发布声明称，李显龙身体出现不适是因长时间站立、疲劳和脱水所致。

总理办公室还称，医生已确认，他的心脏并未出现异常，也未中风。

在李显龙休病假期间，新加坡副总理张志贤将代履行总理职务。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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