香港《星岛日报》：美掀南海风浪 中国难让步

（5月22日社评）

美国国务卿克里上周末访华两天，外交官员事先张扬南海问题将是会谈重点，又派军舰在这一带水域游弋，美国在亚洲的两大盟友日本和菲律宾，更首次在南海举行了联合军事演习。克里离华后，国防部又派侦察机到中国正在填海的岛屿上空，安排记者随行，还首次发表现场中国军方促请美机离开的录音，令人看不到中美双方在南海问题上有甚么让步。

美国总统奥巴马上月出席美洲峰会，都不忘表明担心中国利用大国地位和力量逼使其他国家屈服，本月会晤到访的日本首相安倍晋三后，又批评中国在区内「展示肌肉」造成紧张局势。美国连串言行，把自己包装成锄强扶弱和保障航行自由的英雄，实际动机脱不了保障美国在区内的战略和政经利益。

美国的批评矛头指向中国近来在南海多个岛礁填海造地，实际上，这种做法的始作俑者却不是中国。

美搞再平衡偏袒日菲

与中国在南海主权上有争议的国家包括菲律宾、越南、马来西亚、印尼和汶莱，中国本来对南海问题采取「搁置争议，共同开发」的政策，但是越南和菲律宾先下手为强，在一些岛屿搞建设工程，兴建军事和旅游设施，以图在主权争议中造成既定事实，中国才采取同样方法来宣示主权。

当初美国没有对菲越这些行为发声，现在却批评中国以大欺小，明显有所偏袒。南海不止蕴藏富饶的海洋和油气资源，关乎区内国家的经济利益，而且是繁忙的重要航道，领土领海主权还牵涉到领空，关乎美国在区内的重大军事和商业利益，美国不希望中国破坏平衡，一言蔽之就是不希望中美在区内的影响此起彼落。

中国已经成为全球第二大经济体，在亚洲以至全球影响力与日俱增，导致美国改变外交重点，要「重返」亚洲来搞「再平衡」，日菲执政者则乐于借助美国之力，有恃无恐谋取国土、政经和军事利益，及纾缓内部社会矛盾。

新型大国关系待摸索

美国摆出维持秩序的姿态，实则是利用区内与中国有矛盾的国家，来牵制中国，这些矛盾又往往涉及中国主权的核心利益，预计南海问题日后还会升温。

美国要紧握的国际事务话语权，在贸易方面打造不包括中国的跨太平洋战略经济伙伴关系协议，来与中国积极推动的亚太自由贸易区抗衡，又拒绝参与中国牵头的亚洲基础建设投资银行。但是中国仍然按部就班推进这些议程，甚至在亚投行方面得到西欧多国加入，美国本身都在与中国谈判双边投资协定。

中国国家主席习近平将于九月赴美进行国事访问，白宫官员形容中美有「复杂但良好」的合作关系。中美之间已经发展成「你中有我，我中有你」的千丝万缕、互依互利的关系，而且在伊朗和北韩限核等国际问题上加强合作，双方仍须在如何建构良性互动的新型大国关系上摸索。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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