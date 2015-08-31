香港《星岛日报》：金融风暴阴霾重现须警惕

（8月31日社评）

马来西亚首都吉隆坡近日风起云涌，逾十万群众在市中心广场集会，要求涉嫌贪污七亿美元的首相纳布吉下台，参加者以华裔为主，除了声讨贪腐，也对马币令吉急速贬值造成的经济困难表达不满。这次示威隐然可见一股杀气，令人不禁想起九八年亚洲金融风暴前的山雨欲来，对市场前景加添忧虑。比较当年形成风暴的几个因素，虽然今日情况不尽相同，不能断言历史必会重演，但风云瞬息骤变，必须高度警惕，做足「防风」措施。

经济政治发展往往有一条循环的轨迹，马来西亚现时的情况，与当年风暴的「重灾区」印尼与泰国，有颇多相近之处。印尼由六八年至九六年，经济增长年均达百分之七，外国资金不断涌入，因「水源」不绝，政府与私营企业欠债暴升，通胀连年高企，经济形成一个建基于虚假繁荣的巨大泡沫。当时经济学家克鲁明已预言灾难将临，因印尼等国的增长非因生产力提升，而是靠外来热钱吹大，对推动实质经济没有帮助，泡沫焉能不爆。

结果，当外资骤然退潮，加上大鳄翻云覆雨，股市与地产市场迅速下泻，货币急剧贬值，印尼卢比在九七年七月至十二月暴跌百分之五十五。由于其外债总额达一千四百亿美元，公共财政赤字庞大，在资金流走与货币贬值双重打击下，立即陷入债务危机，金融体系随之崩溃。接着爆发的，是政治大动乱，最初是学生上街抗议生活困难，因受镇压触发暴动，终演变为屠杀华人的惨剧，死亡人数以十万计。

当年泰国也出现同样的「经济发热症」，外资流入造成流动性严重过剩，银行大部分贷款都以狂升的房地产作抵押，而外债增至一千多亿美元，占生产总值的六成。当资金出现逆转，泡沫立即爆破，金融体系投向房地产的不良贷款达百分之四十七，多家银行倒闭。与此同时，泰铢贬值五成，股市下挫七成，经济陷入大灾难，导致政局动荡，两年间换了三个首相。这场狂风暴雨随即蔓延到亚洲多国，香港也惨受冲击。

美国于○七至○八年爆发金融海啸，政府为挽狂澜而大印钞票，热钱滚滚流向新兴市场，亚洲国家（包括香港）重现当年的「过热症」，但随着美经济回稳，将进入加息期，美元转强令资金流向逆转，印尼股市今年至今累跌百分之十五，马来西亚与泰国股市均挫约百分之八，而印马货币下跌之势未止。

亚洲金融风暴的阴影已若隐若现，幸好经过惨痛教训后，各国防范都比当年做得好。多个国家的经常帐赤字占生产总值都低于百分之二点五，债务亦不如当年般盲目膨胀，通胀亦算温和，所以风险仍未算太高。特别是香港，正如财爷所言，经常帐及财政预算均有盈余，经济基调仍稳，故「防风」能力较高。

虽然如此，形成金融风暴的因素已经存在，香港对危机风险绝不能低估，必须作高度戒备

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。