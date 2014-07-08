香港《星岛日报》：忧美养虎为患 习促正视历史

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
（7月8日社评）
在美国支持日本透过释法扩大用兵开战范畴之际，中国国家主席习近平，前所未有地高调纪念七七卢沟桥事变，针对日本企图粉饰否定侵华战争罪行，提醒国际社会防范历史重演。
中日关系紧张，不仅是由于钓鱼台主权和东海领海争议，更深层次的根源，是日本右翼朝野由上世纪80年代开始，透过出版教科书淡化侵略历史，到最近企图贬低「河野谈话」的公信力，来淡化日军强征慰安妇责任，一直试图粉饰自己所犯的严重历史错误。
在这样的背景下，日本内阁上星期通过决议案，为集体自衞权解禁，难免引起当年饱受日本侵略蹂躏的周边国家忧虑。
日本战败后在美国压力下拟定《和平宪法》，政府向来的诠释，是规定国家不能够发动战争，只有在受到敌人侵略时才能够自衞还击，故此连军队也定名为自衞队。政府在1854年成立自衞队以来，一直奉行「专守防衞」为主的政策，以防重犯二战的错误。
美国另一东亚盟友南韩并不认同，习近平上星期访问南韩，与南韩总统朴槿惠午宴时，双方对日本释法解禁集体自衞权表示忧虑，又对日本试图贬损「河野谈话」表示遗憾。
日本一直视扫除开战束缚为步向「正常国家」的途径，但是，当政府不肯面对如此重大的战争罪行，甚至企图篡改历史，就埋下重犯历史错误的伏綫，也就难怪中韩等周边国家担心美国养虎为患。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。