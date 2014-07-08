香港《星岛日报》：忧美养虎为患 习促正视历史

（7月8日社评）

在美国支持日本透过释法扩大用兵开战范畴之际，中国国家主席习近平，前所未有地高调纪念七七卢沟桥事变，针对日本企图粉饰否定侵华战争罪行，提醒国际社会防范历史重演。

中日关系紧张，不仅是由于钓鱼台主权和东海领海争议，更深层次的根源，是日本右翼朝野由上世纪80年代开始，透过出版教科书淡化侵略历史，到最近企图贬低「河野谈话」的公信力，来淡化日军强征慰安妇责任，一直试图粉饰自己所犯的严重历史错误。

在这样的背景下，日本内阁上星期通过决议案，为集体自衞权解禁，难免引起当年饱受日本侵略蹂躏的周边国家忧虑。

日本战败后在美国压力下拟定《和平宪法》，政府向来的诠释，是规定国家不能够发动战争，只有在受到敌人侵略时才能够自衞还击，故此连军队也定名为自衞队。政府在1854年成立自衞队以来，一直奉行「专守防衞」为主的政策，以防重犯二战的错误。

美国另一东亚盟友南韩并不认同，习近平上星期访问南韩，与南韩总统朴槿惠午宴时，双方对日本释法解禁集体自衞权表示忧虑，又对日本试图贬损「河野谈话」表示遗憾。

日本一直视扫除开战束缚为步向「正常国家」的途径，但是，当政府不肯面对如此重大的战争罪行，甚至企图篡改历史，就埋下重犯历史错误的伏綫，也就难怪中韩等周边国家担心美国养虎为患。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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