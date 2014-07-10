《星岛日报》：巴西须全国重整队形

(7月10日社评)

「7比1！」不止是对巴西队的重击，更是对这个视足球为生命和骄傲的国家集体心理创伤，连总统罗塞夫都要公开表示难过，为国民抚伤之余，也设法保住10月连任的选情。

这个有2亿人口的「金砖」国家，经历了黑暗的一天。德国队超越了巴西，成为世界盃历来累积入球最多的国家队；德国的高路斯超越了巴西的朗拿度，成为世界盃累积入球最多球员。这些都不足以令多年来从未在主场失利的巴西缘尽决赛，令国民感到屈辱，而且输得尤其难看。

巴西队昨日的表现，简直「冇晒队形」，被当地传媒形容为「国耻」，警方要出动防暴队，以防愤怒的球迷生事，部分城市出现小规模的抢掠。有人把球队的拙劣表现，归咎于少了前锋尼马（因伤）和队长兼后防施华（被罚）这两个灵魂人物。

但是，一支有实力的国家队，本应人才济济，不应该少了2员猛将就溃不成军，以致短短6分钟可以连失4球。

今次惨败，反映了巴西队青黄不接，本身已经不大稳固，靠一、两支台柱硬撑着，失柱即散。这就如今次准决赛球场数公里外的天桥工程，不但未能如期在世盃赛前竣工，还在这场准决赛举行前几天坍塌，造成2死约20伤，暴露了当中的豆腐渣弱点。

在国家层面，2年后的奥运，亦提供了重新挽回颜面的机会，但涉及的管理难度，就比球队翻身复杂得多。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。