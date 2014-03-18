《星岛日报》：欧美小惩 难阻克入俄

(3月18日社评)

欧美昨日就克里米亚公投公布「小惩」式制裁，股市不跌反升，大家认为杀伤力有限，当地脱乌入俄势成定局。

由沙俄时代到今天，俄罗斯一向以克里米亚为军事要塞。俄罗斯不希望克里米亚的重要军港被西方牵制，这地区曾经是俄罗斯的一部分，本来就亲俄，现在一拍即合，公投入俄，还引起乌克兰东部其他亲俄地区部署仿效。

俄罗斯愿意付出不菲代价来保住这军事要塞。克里米亚70%财政和90%食水靠乌克兰支援，估计俄罗斯未来5年需要每年输款780亿港元，来应付这个人口200万地区的基建及福利开支。

政治上则要付出与欧美关系雪上加霜的代价。欧美曾经支持科索沃公投脱离塞尔维亚独立，今次则以克里米亚公投是在俄罗斯军事威胁下进行，又不符合国际法，决定实施制裁。俄罗斯已经预告报复。

西方经济学者估计，一旦大规模制裁，俄罗斯是较大的输家，向俄罗斯出口只占欧盟国民生产总值1%，向欧盟出口却占俄罗斯生产总值15%。俄罗斯最大的本钱，是欧美对其能源的倚赖，不过天气转暖，西方能源储备亦比以往多。

乌克兰希望有欧美的保护伞，欧美会向乌克兰提供巨额援助，但不会为乌克兰向俄罗斯宣战，又不希望回复当年冷战时期，今次制裁只涉及克里米亚独立的21个当地和俄罗斯官员，属于小惩大戒，警告俄罗斯不要兼并乌克兰其他亲俄地区。

制裁会否升级，视乎乌克兰其他地区会否仿效克里米亚，而欧美与俄关系恶化，俄罗斯势必加强与中国关系，令中美俄外交探索新的平衡点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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