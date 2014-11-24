《星岛日报》：民意不可逆，清场不能再拖

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（11月24日社评）
占领阴霾已笼罩了58日，曙光终于初现。法庭对金钟中信大厦外堵路的禁制令于早前执行，障碍物已全被清除，有关旺角「占领区」的禁制令将于今天刊报，预料执达主任明天便会清路，如占领者仍阻挠，协助的警员将即场拘捕，不容他们再非法霸占道路。如果警方今次能果断行事，一鼓作气，市民期盼多时的清场行动，应可在一两天内实现。
近期几个民意调查都清楚显示这民心所向。新民党访问了近2,000名市民，其中82%认为占领者应尽快撤离，这与早前港大民意研究计画的民调结果相近。港大的民调更显示，近70%人赞成当局立即清场，意见一面倒。
民意已摆在眼前，占领行动组织者如继续企硬不退，背离人心将愈来愈远，手上的「民意筹码」也愈输愈多。
除了民意逆转，占领行动内部分崩离析，也令当局拥有更大优势进行清场。这几天，双学(学联与学民思潮)、占中三子和泛民政党对是否退场的争拗渐趋尖锐，学生领袖为了面子「主战」不肯退；占中三子意兴兰珊准备自首结束行动；泛民则不满学生遗下烂摊子要他们「埋单」，而力促撤离。
占领行动不仅失去民心，也失去「法」和「理」。昨天连公民党的核心成员郭荣铿也认为，占领者必须遵从法庭命令，否则将严重损害法治，并可能永远丧失民心。
对没有民意支持、也没有合法性与合理性的行动，当局已没有任何理由再容忍下去了。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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