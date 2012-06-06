中俄投资基金将主投俄商业项目

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透北京6月6日电---中国投资有限责任公司CIC.UL与俄罗斯合作方成立的中俄投资基金周二全面启动,目标募集规模为20-40亿美元,将主要用於俄罗斯等国商业项目.
中投公司网站发布新闻简报称,中投公司与俄罗斯直接投资基金签署备忘录,该中俄投资基金以有限合伙制形式设立,进行商业化运作.
"其中10亿美元将由中投公司及其相关方出资,10亿美元由俄罗斯直接投资基金出资,剩余资金将向第三方国际投资者募集."简报称.
新华社周二报导并援引俄方提供的信息称,该基金不少於70%的资金将投资於俄罗斯以及其他独联体国家的商业项目,不超过30%的资金将投资於与俄有关的中国项目.
2011年中投公司与俄罗斯国家开发银行、俄罗斯直接投资基金共同签署合作备忘录,合作设立了该基金,主要投资於中俄重大双边合作项目、双边贸易相关项目、俄私有化和国际化项目等.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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