焦点：中俄签署天然气采购协议 普京取得重大政治胜利

路透上海5月21日 - 路透上海5月21日 - 中国与俄罗斯周三签署了4,000亿美元的天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。

达成这份期待已久的协议是俄总统普京的一场政治胜利。由于欧美因俄罗斯吞并克里米亚地区而寻求孤立普京，他正转向亚洲寻求达成新的伙伴关系。

从经济角度而言，交易是否划算在很大程度上取决于采购价格与其他合同条款。协议的谈判拖延了超过10年时间。

而中方深知普京与欧美间的紧张关系，因此在谈判的最后关头占据了上风。

这份协议可能为中俄双方带来双赢的局面。协议将通过几千英里长、穿越西伯利亚的新管线，首次把俄罗斯巨大的天然气田与亚洲的繁荣市场直接相连。

“这是自前苏联时期以来，规模最大的天然气合同，”普京表示。此前俄罗斯国有企业Gazprom(GAZP.MM)和中国石油天然气集团公司(CNPC)在上海签署了协议。

“我们的中国朋友是很难对付的强硬的谈判对手，”他说，并指出谈判一直持续到凌晨4点。

“双方互相做出妥协，我们才得以就此协议达成可以接受的并且双方满意的条款。最终，关于价格及其他条款做出的妥协让双方都满意，”普京说。

普京结束为期两天的访华之旅离开上海前，两国签订了该协议。他和中国国家主席习近平出席了协议签订仪式，对此表示欢迎。

浏览拟议中的管线图表，请点选：link.reuters.com/fuv49v

该协议刚好赶上将于周四开始的圣彼得堡经济峰会。由于乌克兰危机，美国及欧洲大型企业的逾10位执行长和董事长已经取消参加论坛的计划。

普京的忠实拥护者、俄罗斯高阶议员Alexei Pushkov表示，中俄签署天然气供应协议表明俄罗斯是不会被孤立的。

他在推特上发文称，“奥巴马应该放弃孤立俄罗斯的政策：这是没有作用的。”

美国国务院发言人Jen Psaki表示，天气采购协议不会削弱美国迫使俄罗斯勿插手乌克兰事务的努力。

“即便达成了协议，它是否会(有)影响，我想我们不会匆忙得出结论，”Psaki对记者表示。“我们仍相信，我们还有很多办法，”她补充道。

欧美国家已警告俄罗斯，若后者干预本月稍晚的乌克兰选举，将面临更大规模的制裁，可能会涉及俄关键经济领域的新投资。

**问题仍在**

Gazprom执行长Alexei Miller不愿透露交易价格，但消息人士称Gazprom拒绝把价格降至每千立方米350美元以下。

相比之下，根据过去两年签署的长期优惠供应合同，多数欧洲消费者支付的价格在350-380美元之间。普京表示，价格标准与欧洲的购买价格相近，与石油和石油产品的市场价值相关。

对中国而言，协议的隐含价格则远低于进口液化天然气(LNG)的成本。该国正在开拓这种替代能源的来源。

增加进口天然气也有利于中国政府贯彻“向污染开战”的政策方针，降低对煤炭的依赖。煤炭的污染问题是许多大城市遭受雾霾天气困扰的主要原因。

谈判中另一个可能较为关键的问题是，中方是否愿意预先支付大笔资金用作相当可观的基础设施建设成本。

按照普京的说法，中方将提供200亿美元用作天然气开采和基础设施用途，但Miller表示，双方对于预付问题还在商谈之中。

天然气将通过新建管线从西伯利亚气田输往中国沿海地区主要消费城市。俄罗斯将从2018年开始供气，逐步达到每年380亿立方米的输气量。

俄罗斯计划投资550亿美元用于勘探和对华输气管线的建设，中石油表示，将负责中国境内的管线建设。

**欧洲市场仍然举足轻重**

签下中石油的合同，并不意味着俄罗斯准备放弃欧洲。去年Gazprom向欧洲和土耳其提供了逾1,600亿立方米的天然气，这样一比，对中国的供气计划也就不算什么了。

欧洲消费者也不太容易放弃俄罗斯的天气供应，即便他们想这样做。

除通过管道向中国供应天然气外，这份为期30年的合同还让Gazprom有机会更多地参与亚洲液化天然气市场。迄今为止该公司仍然未能深入涉及这一领域。

Gazprom计划在海参崴附近的太平洋沿岸地区新建一座液化天然气工厂，但迄今为止那里的基础设施较为缺乏。

对中国的输气管线建成后情况将发生改变，使Gazprom海参崴天然气终端的位置非常接近液化天然气大买家日本和韩国，也距离中国东部沿海地区不断发展的市场不远。

天然气供应协议签署之后，Gazprom股价上涨近2%，最终收高近1%。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/郑茵 审校 孙茉莉/于春红)

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