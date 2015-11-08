中国和新加坡将在重庆启动第三个政府间项目

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透新加坡11月7日 - 中国和新加坡周六签订一项协议，将在重庆启动第三个政府间项目。
新加坡贸工部在一份声明中称，该项目将聚焦金融服务、航空、运输和物流、以及信息和通讯科技等领域。
协议是在中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问，纪念两国建交25周年时签订。这是习近平首次作为国家主席访问新加坡。
新加坡是中国第二大外国直接投资来源，而中国是新加坡最大的对外投资目的地。
两国还同意启动有关更新两国自由贸易协议的谈判，谈判将在2016年结束。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。