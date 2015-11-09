中国和新加坡将在重庆启动第三个政府间项目

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡11月7日 - 中国和新加坡周六签订一项协议，将在重庆启动第三个政府间项目。
新加坡贸工部在一份声明中称，该项目将聚焦金融服务、航空、运输和物流、以及信息和通讯科技等领域。协议是在中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问，纪念两国建交25周年时签订。这是习近平首次作为国家主席访问新加坡。
新加坡是中国第二大外国直接投资来源，而中国是新加坡最大的对外投资目的地。
两国还同意启动有关更新两国自由贸易协议的谈判，谈判将在2016年结束。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。