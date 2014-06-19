《信报》：中英关系上快车道 经济外交算盘打响

6月19日社评 - 中国总理李克强访英之行，两国签订了总值300亿美元经贸合同。在所签署的合作协议中，双方在能源与金融领域加强合作，各取所需，无论就项目总额和合作范围，都非常瞩目。

据中国海洋石油总公司公布的细节，该公司与英国石油公司（BP公司）签署了液化天然气（LNG）长期供应框架协议，从2019年起，BP公司将从其全球液化天然气资源组合中，向中海油每年供应达150万吨LNG资源，供应期限为20年，总值200亿美元，今年稍后可望达成最终商务协议。

除了中海油与BP公司达成的能源供应协议，中英在金融领域的合作，预料随后亦会加速进行。按中国外滙交易中心昨天的公告，在银行间外滙市场推出人民币与英镑直接交易。

昨天，欧思邦急不及待表示，英国将增加使用离岸人民币，并探索伦敦与中国证券交易所加强联系，与此同时，他亦宣布，在英国出口融资将用人民币作为交易担保，以促进英国对中国的出口。

值得一提，李克强昨天在伦敦智库演讲，估计今后5年，中国要累计进口10万亿美元商品，对外投资5千亿美元以上，且实牙实齿保证中国经济不会＂硬着陆＂，＂力图给大家一个比较完整的印象来认识中国＂，消除外界对中国的误解。

虽然所勾勒中国未来的发展蓝图，可以为英国企业界带来无限憧憬，但依靠＂经贸关系＂作为推进中英全面关系发展的动力，毕竟有一定的局限性，而且也无法完全掩盖在人权和管治西藏等问题上与英国的分歧，成为中英发展全面关系的潜在干扰因素；也制约了未来中英全面战略伙伴关系推进的深度。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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