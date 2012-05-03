中美会谈支撑人民币中间价高位

* 人民币兑美元中间价未续创新高,但仍居高位

* 中美战略会谈,料是支撑中间价主因

* 市场认为人民币大幅升值条件尚欠,成交明显脱离

* 继续关注未来中间价走势

路透上海5月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四中间价在中美战略会谈因素支撑下仍居高位,不过市场认为目前人民币尚不具备大幅走升的基本条件,导致成交明显低於中间价水平,盘中波幅连续第三天超过0.5%.

交易员表示,通过持续设定较高的中间价,抑制境外对人民币的贬值预期或许是央行另一意图所在.另外,如果未来中间价连续持坚,不排除市场成交逐步向其靠拢的可能.

上海一银行交易员称,人民币中间价高企,主要"还是因为中美对话,(中国央行)表现出的一种态度,……交易汇率嘛,就一直在6.30附近."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3050 6.3014 6.3098 6.2697 *6.2670 6.3070

注: * 表示为2005年汇改以来新高

美国财政部长盖特纳周四重申要求中国让人民币升值的呼吁,他指出人民币升值将给予北京当局在管理未来经济成长和通胀上更多的弹性.

上述交易员并表示,无论是中国经济基本面,还是近来的贸易数据,都没有为人民币大幅升值提供条件,这也导致了近日实际成交持续大幅低於中间价.当然,如果央行未来持续拉抬中间价,那市场可能会认为其有引导升值意图,成交或跟随上移.

第四轮中美战略与经济对话於周四至周五(3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3425/55 6.3395

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3040/60 6.3050

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水295点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3345元.

亚洲汇市欧元兑美元周四在两周低点附近盘旋,先前在海外市场大跌,因欧洲传出更多经济利空消息,令周四欧洲央行会议备受关注.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。