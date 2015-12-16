中美应携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战--中国央行

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月16日 - 中国人民银行副行长郭庆平称，中美两国应共同维护两国金融机构合法权益，积极推进中美两国在反洗钱和反恐融资领域的务实合作，打击恐怖融资活动，携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战。
郭庆平在12月10-11日召开的中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会上指出，中美双方反洗钱与反恐融资工作因国情、基础、体制等不同，存在一定差异，双方应以尊重彼此利益和关切为重，发挥各自优势、挖掘合作潜力、扩大共赢领域。
美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟指出，几年来，通过双方的共同努力，中美之间已经奠定了良好的合作基础，各自建立了符合国际标准的反洗钱与反恐融资工作机制，应充分发挥机制的作用，进一步提升合作的成效。
中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会，中美双方就共同关心的打击恐怖融资、国家洗钱风险评估、中美反洗钱监管合作以及国际电邮诈骗类型研究等议题展开讨论。
会议期间，中国反洗钱监测分析中心与美国金融犯罪执法局签署《关于反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录》（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。