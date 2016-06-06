中美双方将进一步加强宏观经济政策协调--中国财长楼继伟

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京6月6日 - 中国财政部长楼继伟周一表示，中国与美国将进一步加强宏观经济政策的协调。
楼继伟在中美战略与经济对话中表示，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
楼继伟表示，应该不用太担心美国再度升息，虽然这可能对金融市场造成广泛冲击，他并称，美国经济复苏仍然脆弱。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。