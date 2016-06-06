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中国财经 | 2016年 6月 6日 星期一 16:38 BJT

中美双方将进一步加强宏观经济政策协调--中国财长楼继伟

路透北京6月6日 - 中国财政部长楼继伟周一表示，中国与美国将进一步加强宏观经济政策的协调。

楼继伟在中美战略与经济对话中表示，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

楼继伟表示，应该不用太担心美国再度升息，虽然这可能对金融市场造成广泛冲击，他并称，美国经济复苏仍然脆弱。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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