中美两国同意推动IMF改革 提高新兴经济体份额--中国副总理

路透北京6月7日 - 中国副总理汪洋周二表示，中美两国一致同意推动国际货币基金组织(IMF)的改革，以增加新兴经济体的份额。

汪洋还表示，美国将充分考虑其货币政策正常化对国际市场产生的影响。汪洋是在中美战略与经济对话结束时作上述表示的。