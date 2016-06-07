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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 15:45 BJT

中美两国同意推动IMF改革 提高新兴经济体份额--中国副总理

路透北京6月7日 - 中国副总理汪洋周二表示，中美两国一致同意推动国际货币基金组织(IMF)的改革，以增加新兴经济体的份额。

汪洋还表示，美国将充分考虑其货币政策正常化对国际市场产生的影响。汪洋是在中美战略与经济对话结束时作上述表示的。

汪洋表示，将指定一家美国银行和一家中国银行担任在美人民币业务的清算行。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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