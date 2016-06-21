专访：中国提交的“负面清单”距达成协议仍有差距--美商务部长

路透华盛顿6月20日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周一接受专访时表示，中国最新提出的不对外资开放的行业名单表明，要与美国达成新的投资协定，还有很多工作要做。

中美对于所谓的“负面清单”--即中国不对外资开放的领域--达成一致，对于双方达成投资协定至关重要。投资协定将促进这两个全球最大经济体之间的投资流动。

随着中国企业对美国公司展开一波收购，这个问题变得愈发突出，因为美国公司并不能在中国同样自由地收购资产。

2016年不到六个月的时间里，中国在海外的并购交易已经打破去年纪录，中国买家热情高涨，在全球范围内收购房地产、化学及高端科技等资产。

上周中方谈判人员向美方提交了修改后的“负面清单”草稿。美国官员曾经表示，要达成双边投资协定，负面清单上不对外资开放的行业数量需大幅减少。

“我们正在评估(中方人士)提供的清单，还有更多工作要做，”普里茨克在华盛顿特区一次投资峰会的间隙向路透表示。她拒绝就能否在11月之前签署投资协定发表评论。

“我们不会为了达成协议而降低我们对于典型双边投资协定的标准，”她称，并表示将根据美国法律评估中国作为非市场经济体的贸易地位。

中国谈判代表提交的最新“负面清单”尚未对外公布，不过消息人士之前向路透表示，稍早的负面清单草案所列项目已从之前的约80个降至35-40个。

与美国达成投资协定可能给中国放缓的经济带来急需的提振，中国目前的国内投资正处于2000年以来的最低水准。

当被问及美国政府是否会改变中国在美国的贸易地位，并将中国视为市场经济时，普里茨克称，相关评估将是由法律驱动的“正式”程序。(完)