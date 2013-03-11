人民币逐渐走高 美国注意力似转向别处

资料图片：2011年1月18日，中国主席胡锦涛访美，在华盛顿国会山附近宾夕法尼亚大道边上悬挂的两国国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透华盛顿华3月10日 - 人民币汇率问题多年来一直是中美关系焦点之一，但目前美国对于人民币汇率的关切似乎下降，注意力转向网络安全与商业秘密等其它问题。

美国部分议员继续认为，人民币汇率低估正在导致就业机会流出美国。但只要美国经济保持改善势头，美国就不太可能采取行动以迫使人民币汇率出现改变，人民币汇率问题就可能继续被排在议事日程的后面。

人民币升值，中国的全球贸易顺差大幅下降，中国劳动成本上升导致其产品的竞争力减弱，与此同时美国就业上升势头增强。

此外，美国积极放松货币政策的做法引起其它国家的不满。批评者认为，美国是在故意打压美元汇率。这使得美国难以理直气壮地指责中国的汇率政策。

“中国汇率政策不再是中美关系的热点议题，”美国康耐尔大学的资深贸易政策教授以及前国际货币基金组织(IMF)官员Eswar Prasad表示。

Prasad表示，美国政府已把注意力转向要求中国对美国制造业企业以及金融机构扩大市场准入，以及加强知识产权保护。

美国总统奥巴马在最近发表国情咨文时甚至根本没有提及人民币汇率问题，却提到了网络安全。外界认为这话是针对中国说的。

奥巴马在国情咨文中表示：“我们知道黑客窃取人们的身份信息并渗透私人电子邮件。我们知道外国政府和公司窃取我们的企业秘密……我们不能多年后再回过头来反思，为什么当时对我们安全和经济所面临的切实威胁无动于衷。”

**立法障碍**

近些年，美国众议院和参议院都通过议案，授予奥巴马更多权限来促使中国允许人民币加快升值步伐，但最终均未能呈递给奥巴马签署成为法律。

最近的立法努力因美国众议院议长贝纳(John Boehner)而夭折，他表示担心这会引发贸易战。

一位多年来负责这项工作的国会助手称，贝纳的反对，以及人民币逐步升值，令国会应对这一问题的热情被耗尽。

彼得森国际经济研究所中国问题专家Nicholas Lardy说，美国因财政问题自顾不暇，可能也令人民币汇率问题被挤出政治议程。

“但我希望最重要的原因是中国已允许人民币有了较大幅度的升值，更重要的是以经常账衡量的中国(贸易)顺差已大幅下降，”他称。

美国财政部数据显示，经中美两国通胀率调整后，自2010年中期以来，人民币兑美元已升值16%。

同时，中国的经常账盈余占国内生产总值(GDP)的比重，已从2007年的10.1%降至2012年的2.6%。

这让美国方面很难继续宣称人民币被大幅低估，即便是去年美国对华贸易逆差增至3,150亿美元纪录高位。

现供职于美国企业研究院(AEI)的前美国财政部官员Phillip Swagel称，美联储的超级宽松货币政策是另一个使华府批评中国政府意愿下降的原因。

“这让美国官员更难批评其他国家。”Swagel表示。

在去年总统选战期间，罗姆尼抨击奥巴马多次决定不将中国列为汇率操纵国，并承诺若自己当选将在“就职第一天”采取这一行动。

但新任美国财政部长杰克卢在上月参议院财务委员会就其提名举行听证会时，在这方面只被问到几个比较温和的问题，国会对中国汇率问题热情降温由此可见一斑。

杰克卢称，他认为人民币汇率“仍被低估”。不过他回避了俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown就美国是否应对汇率低估国家产品征收反补贴税的提问。根据2011年通过的一项参议院议案，美国应当采取这方面行动。

杰克卢在晚些时候写给参议院财务委员会共和党领导人Orrin Hatch的书面回复中称，“解决中国汇率问题将是优先要务”，并承诺在这一问题上与国会合作，但他小心避免了对2011年参议院议案表示支持。

**谨慎行事**

在对华汇率政策方面，小心谨慎的行事方式贯穿了奥巴马的第一个四年任期；奥巴马政府从未扬言要否决人民币汇率议案，但也几乎未公开表示过支持。

奥巴马政府更倾向于在首脑峰会和其他高层会议中通过外交手段向中国施压。

四年时间过去，奥巴马政府可以说在敦促人民币升值方面取得了进展。

IMF在2012年7月首度发表的评估报告中称，人民币汇率低估幅度为5-10%，远低于多年来许多议员所宣称的25-40%。

批评人士称，由于中国在IMF拥有很大的影响力，上述估算受到了来自政治方面的影响.但自该报告发表以来，人民币兑美元进一步上涨，而且上周中国高层承诺要进一步推行改革，令人民币汇率更具灵活性。

根据美国财政部的计算，经物价调整后的人民币兑主要货币贸易加权汇率自2005年7月以来累计升值31.6%。

虽然中国仍持有逾1万亿美元的美国公债，但已大幅降低了购买规模。中国利用出口收益来购买美债，也是该国管理人民币汇率举措的一部分。

“他们不再过多的干预外汇市场，”Lardy称，“过去有人批评说，中国的干预行动阻止了人民币升值。”

“目前干预力度温和，可以说，与几年前相比，现在的汇率更接近均衡水准。”。(完)

(编译 张涛/石冠兰/程琳/兰秀娟; 审校 徐文焰)

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