人民币将继续市场导向改革 在美推进人民币交易--美财长

路透北京6月7日 - 美国财长雅各布·卢周二表示，中国在双边对话中承诺，人民币将继续实施“以市场为导向的汇率改革，增强双向浮动弹性”。

雅各布·卢在中美战略与经济对话闭幕式上表示，美中两国官员就促进民间部门在美国进行人民币交易和结算，达成政策框架协议。

雅各布·卢还表示，中国官员强调人民币没有持续贬值的基础。人民币贬值是全球金融市场担忧的主要问题。

中国人民银行副行长易纲周二表示，中国将向美国提供2,500亿元人民币(380亿美元)RQFII额度。

关于行业产能过剩问题，雅各布·卢表示双方未能就全球铝产能过剩问题达成共识。

雅各布·卢称，对中国官员“逐步削减”过剩钢铁产能的承诺表示欢迎。

雅各布·卢还表示，中国官员承诺改善经济数据和透明度。(完)