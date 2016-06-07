人民币将继续市场导向改革 在美推进人民币交易--美财长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 美国财长雅各布·卢周二表示，中国在双边对话中承诺，人民币将继续实施“以市场为导向的汇率改革，增强双向浮动弹性”。
雅各布·卢在中美战略与经济对话闭幕式上表示，美中两国官员就促进民间部门在美国进行人民币交易和结算，达成政策框架协议。
雅各布·卢还表示，中国官员强调人民币没有持续贬值的基础。人民币贬值是全球金融市场担忧的主要问题。
中国人民银行副行长易纲周二表示，中国将向美国提供2,500亿元人民币(380亿美元)RQFII额度。
关于行业产能过剩问题，雅各布·卢表示双方未能就全球铝产能过剩问题达成共识。
雅各布·卢称，对中国官员“逐步削减”过剩钢铁产能的承诺表示欢迎。
雅各布·卢还表示，中国官员承诺改善经济数据和透明度。(完)
(编译 蔡美珍/张涛/孙茉莉; 审校 王洋/蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。