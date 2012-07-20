中国对原产美国的太阳能级多晶硅进行双反调查

路透北京7月20日电---中国商务部周五发布公告称,对原产于美国的进口太阳能级多晶硅进行反补贴立案和反倾销调查.同时对原产于韩国的进口太阳能级多晶硅产品进行反倾销调查.

公告称,自本公告发布之日起,本次调查确定的倾销和补贴调查期均为2011年7月1日至2012年6月30日,产业损害调查期为2008年1月1日至2012年6月30日.

公告称,商务部於2012年7月2日正式收到江苏中能硅业科技发展有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司、洛阳中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司代表国内多晶硅产业提交的书面申请,申请人请求进行上述反倾销和反补贴调查.

今年5月,美国决定对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.(完)

欲了解更多详情,请点选中国商务部(www.mofcom.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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