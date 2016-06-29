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中国财经 | 2016年 6月 29日 星期三 17:42 BJT

中国外交部：人民币汇率不是造成中美贸易不平衡的原因

路透北京6月29日 - 中国外交部发言人洪磊周三在记者会上表示，中美经贸合作是两国关系的“压舱石”和“推进器”，其本质是互利共赢，人民币汇率不是造成中美贸易不平衡的原因。

他并称，希望美方一些人士客观、理性看待中美经贸关系，多做有利于双方互信与合作的事，共同维护中美经贸关系健康稳定发展，这符合双方共同利益。

针对美国对华冷轧板反倾销反补贴调查损害终裁，中国商务部贸易救济调查局负责人此前表示，中方对美方在钢铁领域的贸易保护主义行为深感担忧，中方认为美钢铁业缺乏竞争力正是过度保护的结果。

中国商务部网站周二刊登新闻稿称，美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法，中方将继续采取包括世贸诉讼在内的一切措施，为企业争取公平待遇，维护企业出口利益。

人民币兑美元即期周三较上日收盘价微收升，波动区间亦放大；而中间价结束三连跌涨逾200点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升；但中间价劲升及政策面收紧购汇等影响，收盘前人民币企稳回升。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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