中国外交部：人民币汇率不是造成中美贸易不平衡的原因

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透北京6月29日 - 中国外交部发言人洪磊周三在记者会上表示，中美经贸合作是两国关系的“压舱石”和“推进器”，其本质是互利共赢，人民币汇率不是造成中美贸易不平衡的原因。
他并称，希望美方一些人士客观、理性看待中美经贸关系，多做有利于双方互信与合作的事，共同维护中美经贸关系健康稳定发展，这符合双方共同利益。
针对美国对华冷轧板反倾销反补贴调查损害终裁，中国商务部贸易救济调查局负责人此前表示，中方对美方在钢铁领域的贸易保护主义行为深感担忧，中方认为美钢铁业缺乏竞争力正是过度保护的结果。
中国商务部网站周二刊登新闻稿称，美国对华耐腐蚀板征收双反税是有违世贸组织规则的错误做法，中方将继续采取包括世贸诉讼在内的一切措施，为企业争取公平待遇，维护企业出口利益。
人民币兑美元即期周三较上日收盘价微收升，波动区间亦放大；而中间价结束三连跌涨逾200点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升；但中间价劲升及政策面收紧购汇等影响，收盘前人民币企稳回升。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值