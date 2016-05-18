美国对华冷轧板双反调查中有不公正做法 应尽快纠正--中国商务部

路透北京5月18日 - 中国商务部周三表示，美国在对中国产品的反倾销反补贴调查中采取了很多不公正做法，尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率，敦促美国严格遵守世贸组织规则，尽快纠正错误做法。

商务部网站刊登贸易救济调查局负责人就美对中国冷轧板反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，美国做法严重损害了中国企业的抗辩权，中国企业被迫放弃应诉，美国借机人为裁定畸高税率。

“中方对此表示强烈不满。中方正在利用世贸组织争端解决机制为中国企业争取公平待遇，中方敦促美方严格遵守世贸组织规则，尽快纠正错误做法。”该负责人表示。

美国时间5月17日，美国商务部对原产于中国和日本的冷轧板做出反倾销反补贴调查终裁。其中，美方裁定中国企业的倾销税率为265.79%，补贴税率为256.44%。

该负责人指出，2015年以来，美方针对巴西、印度、韩国、俄罗斯、日本、荷兰、英国、土耳其和中国等多个国家的冷轧板、镀锌板、不锈钢板等钢铁产品启动多起贸易救济调查，并采取措施，意图将国内钢铁产业的困境转嫁国外，借机给予国内产业额外保护。

中国认为，美国频繁限制其他国家钢铁产品进入美国市场的做法背离了世贸组织的自由贸易原则，不符合全球化趋势，严重阻碍了钢铁产品正常的国际贸易。