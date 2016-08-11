中资竞购电网Ausgrid遭否 财长称出于国家安全原因（更新版）

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路透悉尼8月11日 - 澳洲政府以国家安全为由，否决将澳洲最大电网公司股权出售给中国国家电网及香港长江基建(1038.HK)，这对澳洲的民营化计划造成打击。

澳洲财长莫里森表示，他否决将Ausgrid卖给亚洲竞购方，是基于国家利益的可能风险。九个月前，澳洲批准将电网公司TransGrid出售给一个投资集团，这个集团的40%权益由科威特及阿布扎比投资人控制。

“在评估过程中，Ausgrid向企业和政府提供的重要电力和通信服务被认定涉及国家安全问题，”莫里森在声明中称。

中国国家电网并未立即回复置评要求。

澳洲当局否决这一竞购的决定，令新南威尔士州政府达成破纪录的单笔最大私有化交易的希望落空，也突显上月澳洲大选中少数贸易保护主义议员当选后，该国的政治风向发生了变化。

澳洲参议院无法阻止海外交易，但财长莫里森的保守政府需要维持与中立议员的良好关系，中立议员现在参议院的力量平衡上举足轻重。

**与中国的关系**

这一决定也为澳洲与其最大的出口伙伴国--中国的关系增添了新变数。就在八个月前，中澳签署的价值1,000亿澳元的自由贸易协议刚刚生效。

“如果你将最大的贸易伙伴归类为有‘安全威胁’，那这或许将开始影响整个大气候，以及有中国参与的其它领域，”悉尼大学商学院教授Hans Hendrischke说。

“那不一定是你参与其它大型基建项目竞购想要的，”他补充道，指中资企业常常会参与澳洲基建项目出售交易的竞标。

2015年中国企业获得澳洲达尔文港的租用权，澳洲公众出于安全疑虑强烈反对这一交易，此事甚至引来美国政府官员的指责。自那之后，澳洲资产的出售项目就一直承受着政治压力。

此事之后不久，莫里森即阻止了澳洲S. Kidman公司向中资财团的出售计划。S. Kidman是澳洲最大的农业用地企业。

新南威尔士州财长Gladys Berejiklian表示，她尊重政府的决定。

在发给路透的声明中，长江基建发言人班唐慧慈称：“我们相信澳洲政府今日之公布背后实有难言之隐。个中原因与长江基建无关。”

中国国家电网和长江基建可以于8月18日之前向莫里森提交意见书。莫里森若再次否决，可能重新启动售程序，希望能出现一个有竞争力的本地买家。

新南威尔士是澳洲人口最多的州，Ausgrid的网络服务覆盖该州近四分之一的人口。(完)