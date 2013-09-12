中国官媒曝光中国生物制药子公司涉嫌商业贿赂

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透上海9月12日(记者 Adam Jourdan) - 中国生物制药有限公司(1177.HK)旗下控股子公司正大天晴周三晚间被中国中央电视台曝光，以学术会议之名，两次各组织十几名医生出境游。中国生物制药公司周四表示下属企业已就此成立调查组。
中央电视台《焦点访谈》栏目周三报道，正大天晴两次各组织十几名医生分别去泰国、台湾进行学术会议时，组织参会医生旅游和消费，涉嫌商业贿赂。
中国生物制药是本周第二家广受关注的中国企业，这表明国内企业也无法躲过当局近期展开的医药行业商业贿赂调查。
甘李药业有限公司周三表示，公司正在调查媒体有关该公司过去五年向医生行贿约8亿元的报道。
中国生物制药有限公司董事长秘书曹希文在接受路透电话采访时称，公司下属企业已针对该指控成立调查组，但目前还没有结论。他表示，该问题仅限于在江苏的下属企业一个区域销售公司。
他说道，“企业现在安排相关人员去下面了解情况……他们先把这个事情搞清楚，我们北京这边就了解了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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