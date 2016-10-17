中化国际否认实际控制人中化集团与中国化工集团合并的消息

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月17日 - 中国中化集团旗下上市公司中化国际(600500.SS)周一发布公告，否认中化集团将与中国化工集团合并的媒体报导，并称公司既未获得来自政府部门的相关信息，亦未表达过此类意向。
该公司发布在上交所网站的公告并显示，截至目前，公司实际控制人中国中化集团公司、控股股东中国中化股份有限公司和本公司未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面及口头信息，亦未向任何部门和企业表示过此类意向。
据三名消息人士上周五表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。[nL4S1CK1W5]
中化国际上周五涨停报收，报10.57元人民币。过去一个月该股累计上涨16%。(完)
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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。