中化国际否认实际控制人中化集团与中国化工集团合并的消息

路透北京10月17日 - 中国中化集团旗下上市公司中化国际(600500.SS)周一发布公告，否认中化集团将与中国化工集团合并的媒体报导，并称公司既未获得来自政府部门的相关信息，亦未表达过此类意向。

该公司发布在上交所网站的公告并显示，截至目前，公司实际控制人中国中化集团公司、控股股东中国中化股份有限公司和本公司未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面及口头信息，亦未向任何部门和企业表示过此类意向。

据三名消息人士上周五表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。[nL4S1CK1W5]

中化国际上周五涨停报收，报10.57元人民币。过去一个月该股累计上涨16%。(完)

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