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中国财经 | 2012年 2月 9日 星期四 18:47 BJT

中化拟在2020年前将海外油气产量提高近三倍--消息

路透北京2月9日电---据公司方消息人士透露,中国中化集团SINOC.UL计划在2020年之前将海外油气日产量提高近三倍至30万桶油当量,并在哥伦比亚、巴西和中东兴建三处生产中心.

这项计划需要中化投入数十亿美元资金.

中化去年11月表示,拟通过在上海证交所进行首次公开发行(IPO)最多筹资55亿美元.去年该公司实现净利约130亿元人民币(20.6亿美元),规模创纪录.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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