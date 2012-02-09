中化拟在2020年前将海外油气产量提高近三倍--消息

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透北京2月9日电---据公司方消息人士透露,中国中化集团SINOC.UL计划在2020年之前将海外油气日产量提高近三倍至30万桶油当量,并在哥伦比亚、巴西和中东兴建三处生产中心.
这项计划需要中化投入数十亿美元资金.
中化去年11月表示,拟通过在上海证交所进行首次公开发行(IPO)最多筹资55亿美元.去年该公司实现净利约130亿元人民币(20.6亿美元),规模创纪录.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。