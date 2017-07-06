中化集团公司原总经理蔡希有严重违纪 被开除党籍和公职

路透北京7月6日 - 中国中共中央纪律检查委员会周四表示，中化集团公司原总经理，中石化股份公司原高级副总裁蔡希有严重违纪，被开除党籍和公职。

中纪委网站刊登的新闻稿称，经查，蔡希有严重违反政治纪律，干扰中央巡视工作，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受私营企业主安排打高尔夫球，用公款支付个人费用；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，指使下属单位违规录用、提拔其亲属。

蔡希有还违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，搞钱色交易；违反工作纪律，对下属公司违规开展业务造成巨额损失负有重要领导责任。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

中纪委称，蔡希有身为党的高级领导干部，理想信念丧失、宗旨意识淡薄，对党不忠诚、不老实，道德沦丧，生活腐化堕落，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质十分恶劣、情节特别严重。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予蔡希有开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

据中纪委网站刊登的蔡希有简历，蔡希有于2014年8月出任中化集团总裁。

此前在中国石油化工集团公司先后担任锦州石油化工公司副总经理，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理、党委书记，中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长，中国石化集团公司党组成员、中国石化股份有限公司高级副总裁、总法律顾问等职务。兼任中国中化股份有限公司副董事长、中国金茂控股集团有限公司董事长、金茂（中国）投资控股有限公司董事长。（完）