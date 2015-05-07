四家银行承办中化香港5亿美元贷款--TRLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中化香港(集团)有限公司已经委托澳新(澳盛/ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰、以及渣打等四家银行承办5亿美元融资。

一名消息人士称，这笔定期贷款的期限为三年。

资金将用于再融资及一般运营用途。

中化香港上次进入贷款市场是在2010年8月，当时完成一笔10亿美元五年期贷款，而该笔贷款的原先目标额度为7亿美元。

前次贷款的牵头行兼簿记行为澳新银行、三菱东京日联银行、东方汇理、以及渣打，另外有五家银行以牵头行身份参贷。

母公司中化集团为2010年那笔贷款提供保证，这笔普通银团贷款的最高综合收益为109个基点，利率加码为100个基点。

中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化学品、不动产及金融服务等。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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