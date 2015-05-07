四家银行承办中化香港5亿美元贷款--TRLPC

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中化香港(集团)有限公司已经委托澳新(澳盛/ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰、以及渣打等四家银行承办5亿美元融资。
一名消息人士称，这笔定期贷款的期限为三年。
资金将用于再融资及一般运营用途。
中化香港上次进入贷款市场是在2010年8月，当时完成一笔10亿美元五年期贷款，而该笔贷款的原先目标额度为7亿美元。
前次贷款的牵头行兼簿记行为澳新银行、三菱东京日联银行、东方汇理、以及渣打，另外有五家银行以牵头行身份参贷。
母公司中化集团为2010年那笔贷款提供保证，这笔普通银团贷款的最高综合收益为109个基点，利率加码为100个基点。
中化集团总部位于北京，核心业务包括能源、农业、化学品、不动产及金融服务等。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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