中化泉州炼厂明年6月试生产--总裁

路透北京3月8日电---中国中化集团公司总裁刘德树周四称,旗下24万桶/日的泉州炼厂项目将於明年6月进行试生产.原油来源主要还是来自中东地区,包含科威特.

他在人大和政协'两会"间隙对路透表示,与科威特签署的是长期供油合作协议,炼厂现在还暂未洽谈新的投资合作夥伴.

"因为现在正在建设过程当中,我们不愿意太复杂",刘德树坦言道.

不过,他并未透露未来是否会和道达尔(TOTF.PA)在此项目上合作,只表示,一切等建成再说.(完)

--发稿 苏丹/尹媛婷; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。