中化泉州炼厂明年6月试生产--总裁

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月8日电---中国中化集团公司总裁刘德树周四称,旗下24万桶/日的泉州炼厂项目将於明年6月进行试生产.原油来源主要还是来自中东地区,包含科威特.
他在人大和政协'两会"间隙对路透表示,与科威特签署的是长期供油合作协议,炼厂现在还暂未洽谈新的投资合作夥伴.
"因为现在正在建设过程当中,我们不愿意太复杂",刘德树坦言道.
不过,他并未透露未来是否会和道达尔(TOTF.PA)在此项目上合作,只表示,一切等建成再说.(完)
--发稿 苏丹/尹媛婷; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。