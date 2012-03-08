中化泉州炼厂明年6月试生产--总裁（更新版）

(新增更多内容)

* 中化集团泉州炼厂明年6月试生产--总裁

* 部分海外油气资产将被纳入整体上市计划

* 今年将与美国孟山都公司展开蔬菜种子合作

作者 苏丹/尹媛婷

路透北京3月8日电---中国中化集团总裁刘德树周四表示,旗下24万桶/日的泉州炼厂项目将於明年6月底进行试生产.此外,集团整体上市相关审批正在进程中,部分海外油气资产将被纳入上市计划.

他在中国两会(人大和政协)间隙对路透表示,集团整体上市地目前定为A股,未来上市後也不排除再添加H股的可能;而下一步的发债融资计划将综合考虑境内外市场.

"我们计划明年6月30号(泉州炼厂)开始试车."刘德树称,产量仍是之前确定的1,200万吨年加工能力.

而关於整体上市计划,他透露,除境内多元化的主营业务外,部分海外油气资产也将被纳入上市资产中.但旗下的信托类金融业务是否需剥离,目前仍待确定.

"只要是符合证监会有关要求(的海外油气资产),都会进去."他称,不过海外新并购的项目暂或不会被纳入.

中化集团於2009年联合中国远洋集团成立"中国中化股份有限公司",向整体上市迈出明确一步.中化去年11月表示,拟通过在上海证交所进行首次公开发行(IPO)最多筹资55亿美元.去年该公司实现净利超过100亿元人民币,规模创纪录.

刘德树未透露最新的上市募资金额目标,因"定价还不知道."

而关於集团未来的发债融资计划,他表示,上市之前仍会有发债需求,包括境内外债和长短债均会考虑.

**泉州炼厂**

中化集团位於境内的最大石油炼厂--泉州炼厂将於明年6月底迎来试生产.该项目规划总投资近300亿元人民币,也是中化股份此次上市募集资金的主要投放用处.

刘德树表示,泉州炼厂使用的原油来源主要还是来自中东地区,包含签订长期供油合作协议的科威特.

他并称,泉州炼厂项目目前暂未进行新的投资洽谈合作,也未透露未来是否会与道达尔(TOTF.PA)在此项目上合作,只表示,一切等建成再说.

中国环保部去年7月批复称,该项目主体生产装置包括新建1,200万吨/年常减压、160万吨/年延迟焦化、260万吨/年渣油加氢、240万吨/年催化裂化等19套炼油装置及青兰山库区、码头、配套输油管线等.该工程总投资293.82亿元.

**与孟山都新合作**

除能源领域外,中化集团今年并将在传统的化工及农业板块持续推进.刘德树称,今年该集团拟与美国孟山都公司开展蔬菜种子合作,具体品种包括黄瓜等,且均为非转基因产品.

"大家已经谈得差不多了."他称,合资项目正在等待政府审批.

早在2001年,中化旗下的中国种子集团有限公司已与孟山都成立了一家合资公司,从事玉米种子生产经营.

而关於中化传统的化肥业务领域,刘德树透露,中化集团今年的化肥产量将达1,000多万吨.

"(较去年)增加的数量不是很多,因为中国的肥料属於过剩,不是短缺."他称.

官方介绍显示,中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品一体化经营企业.

旗下上市公司有中化国际(600500.SS)、中化化肥(0297.HK)、方兴地产(0817.HK)、远东宏信(3360.HK)等.(完)

--审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。