独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
中化在2010年同意以30.7亿美元从挪威国家石油公司(STL.OL)手中买下这块油田的部分权益。挪威国家石油公司目前还拥有Peregrino的其余60%权益，这是该挪威石油巨头在海外运作的最大一处重油油田。
但两位消息人士称，中化现在寻求卖出旗下这块最大海外油田资产的权益，因为要重整资产，以因应油价在过去两年半腰斩的局面。该区块的日产能有10万桶。一位消息人士称，出于上述考量，中化寻求以较购买价大幅折让的水准出售该资产权益。
路透在本月稍早曾报导，三位知情人士称，中国中化集团与大宗商品交易商来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)正就收购后者的部分股权进行初步谈判，以帮助中化集团实现成为全球活跃能源交易商的雄心，并帮到中国天然气行业的发展。
知情人士称，出售在巴西油田权益的程序尚在初始阶段，最终决定将取决于谈判进展情况。由于未获授权公开讨论，他们均要求匿名。
挪威国家石油公司不予置评，而中化未回应路透的置评请求。
两位消息人士称，中化出售权益的意向得到了印度石油天然气公司(ONGC)的回应。ONGC未回应置评请求。
其中一位称，该权益也有可能售予其他国际买家，包括一些日本企业和科威特国外石油勘探公司(Kufpec)。(完)
(编译 高琦/刘秀红；审校 白云/王洋)
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