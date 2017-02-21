独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。

中化在2010年同意以30.7亿美元从挪威国家石油公司(STL.OL)手中买下这块油田的部分权益。挪威国家石油公司目前还拥有Peregrino的其余60%权益，这是该挪威石油巨头在海外运作的最大一处重油油田。

但两位消息人士称，中化现在寻求卖出旗下这块最大海外油田资产的权益，因为要重整资产，以因应油价在过去两年半腰斩的局面。该区块的日产能有10万桶。一位消息人士称，出于上述考量，中化寻求以较购买价大幅折让的水准出售该资产权益。

路透在本月稍早曾报导，三位知情人士称，中国中化集团与大宗商品交易商来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)正就收购后者的部分股权进行初步谈判，以帮助中化集团实现成为全球活跃能源交易商的雄心，并帮到中国天然气行业的发展。

知情人士称，出售在巴西油田权益的程序尚在初始阶段，最终决定将取决于谈判进展情况。由于未获授权公开讨论，他们均要求匿名。

挪威国家石油公司不予置评，而中化未回应路透的置评请求。

两位消息人士称，中化出售权益的意向得到了印度石油天然气公司(ONGC)的回应。ONGC未回应置评请求。

其中一位称，该权益也有可能售予其他国际买家，包括一些日本企业和科威特国外石油勘探公司(Kufpec)。(完)