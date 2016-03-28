中化国际拟收购新加坡Halcyon 整合后成全球最大天胶供应商

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月28日 - 中国中化国际（控股）股份有限公司(600500.SS)周一公告称，子公司中化国际新加坡拟收购新加坡Halcyon Agri公司(HALC.SI)主要股东股权并要约收购，之后经过一系列整合，中化国际将成为全球最大天然橡胶供应商。
公告显示，中化新加坡拟用每股0.75坡元对价，现金收购Halcyon五名主要股东所持有的30.07%股权，并触发对Halcyon的全面收购要约。收购完成后，中化新加坡持有Halcyon的比例不少于53.98%，出资额估计至少达2.4亿新元。
随后，Halcyon将发行新股，通过自愿全面要约收购的方式，与中化新加坡持有51.1%股权的新加坡GMG公司GMGG.SI进行换股，换股比例为GMG公司1股换Halcyon公司0.9333股，GMG公司可能因此退市。最后，中化国际将除GMG以外的天然橡胶加工和营销业务装入境外新设公司，Halcyon将增发新股，作价2.1亿坡元收购该新设公司。
所有交易完成后，中化国际占Halcyon公司的股比不少于60%。收购完成后，公司将保留Halcyon的核心团队，提升跨国经营管理的专业化和市场化能力，最大程度发挥协同性。
Halcyon公司是全球前五大天胶企业，拥有74.8万吨的加工产能以及超过100万吨的年销售能力，去年实现净利850万美元。而GMG公司在非洲及亚洲管理7.8万公顷的橡胶种植地及12家加工厂，最大年产能为52.7万吨。
通过此次收购和整合，中化国际在非洲和东南亚将拥有超过15.3万公顷的土地（包括超过2.2万公顷的已种植面积）用于种植；在印度尼西亚、泰国、马来西亚、中国和非洲将拥有35个加工厂，年加工产能合计达到约150万吨；整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力，营业收入将超过23亿美元。
中化国际称交易完成后，公司当期收入可提成一至两成，对净利亦会有正向贡献。
中化国际自上周四停牌，筹划上述收购事项，停牌前收报10.79元人民币。公司股票将于周一复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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