中化国际拟收购新加坡Halcyon 整合后成全球最大天胶供应商

路透上海3月28日 - 中国中化国际（控股）股份有限公司(600500.SS)周一公告称，子公司中化国际新加坡拟收购新加坡Halcyon Agri公司(HALC.SI)主要股东股权并要约收购，之后经过一系列整合，中化国际将成为全球最大天然橡胶供应商。

公告显示，中化新加坡拟用每股0.75坡元对价，现金收购Halcyon五名主要股东所持有的30.07%股权，并触发对Halcyon的全面收购要约。收购完成后，中化新加坡持有Halcyon的比例不少于53.98%，出资额估计至少达2.4亿新元。

随后，Halcyon将发行新股，通过自愿全面要约收购的方式，与中化新加坡持有51.1%股权的新加坡GMG公司GMGG.SI进行换股，换股比例为GMG公司1股换Halcyon公司0.9333股，GMG公司可能因此退市。最后，中化国际将除GMG以外的天然橡胶加工和营销业务装入境外新设公司，Halcyon将增发新股，作价2.1亿坡元收购该新设公司。

所有交易完成后，中化国际占Halcyon公司的股比不少于60%。收购完成后，公司将保留Halcyon的核心团队，提升跨国经营管理的专业化和市场化能力，最大程度发挥协同性。

Halcyon公司是全球前五大天胶企业，拥有74.8万吨的加工产能以及超过100万吨的年销售能力，去年实现净利850万美元。而GMG公司在非洲及亚洲管理7.8万公顷的橡胶种植地及12家加工厂，最大年产能为52.7万吨。

通过此次收购和整合，中化国际在非洲和东南亚将拥有超过15.3万公顷的土地（包括超过2.2万公顷的已种植面积）用于种植；在印度尼西亚、泰国、马来西亚、中国和非洲将拥有35个加工厂，年加工产能合计达到约150万吨；整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力，营业收入将超过23亿美元。

中化国际称交易完成后，公司当期收入可提成一至两成，对净利亦会有正向贡献。

中化国际自上周四停牌，筹划上述收购事项，停牌前收报10.79元人民币。公司股票将于周一复牌。（完）