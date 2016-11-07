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中国财经 | 2016年 11月 7日 星期一 16:38 BJT

张伟任中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记

路透北京11月7日 - 中国中化集团公司周一在其网站宣布，国务院决定任命张伟为中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记。

据中化集团官方网站信息，张伟在中化集团工作二十多年，曾在中化多个业务板块任职，历任中化化肥公司副总经理、中化国际实业公司副总经理、中化道达尔油品有限公司总经理、中国种子集团有限公司总经理等职务。

目前张伟还兼任中国中化股份有限公司董事、总经理，兼任中化集团石油中心主任、中化石油有限公司总经理、中化实业有限公司总经理。

中国中化集团公司成立于1950年，现为国资委的国有重要骨干企业，集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一；中化集团现在境内外拥有300多家经营机构。（完）

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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