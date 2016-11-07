张伟任中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 中国中化集团公司周一在其网站宣布，国务院决定任命张伟为中国中化集团公司总经理、董事、党组副书记。
据中化集团官方网站信息，张伟在中化集团工作二十多年，曾在中化多个业务板块任职，历任中化化肥公司副总经理、中化国际实业公司副总经理、中化道达尔油品有限公司总经理、中国种子集团有限公司总经理等职务。
目前张伟还兼任中国中化股份有限公司董事、总经理，兼任中化集团石油中心主任、中化石油有限公司总经理、中化实业有限公司总经理。
中国中化集团公司成立于1950年，现为国资委的国有重要骨干企业，集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一；中化集团现在境内外拥有300多家经营机构。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。