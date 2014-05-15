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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 13:38 BJT

中煤能源旗下陕西大海则煤矿发生事故 六死七被困

路透香港5月15日 -中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周四表示，旗下一个陕西在建煤矿--大海则煤矿在施工过程中发生一起事故，目前造成六人死亡，七人被困井下，相关救援工作正在积极进行中。

中煤能源的声明称，由于该煤矿仍在建设过程中，故不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

大海则煤矿位于陕西榆横矿区，投资总额170.32亿元人民币。矿井设计生产能力1,500万吨/年，由今年初中煤能源宣布进行投资，预计建设期65个月。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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