中煤能源旗下陕西大海则煤矿发生事故 六死七被困

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透香港5月15日 -中国第二大煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周四表示，旗下一个陕西在建煤矿--大海则煤矿在施工过程中发生一起事故，目前造成六人死亡，七人被困井下，相关救援工作正在积极进行中。
中煤能源的声明称，由于该煤矿仍在建设过程中，故不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
大海则煤矿位于陕西榆横矿区，投资总额170.32亿元人民币。矿井设计生产能力1,500万吨/年，由今年初中煤能源宣布进行投资，预计建设期65个月。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。