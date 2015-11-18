中欧国际交易所今日开业 首批人民币产品登场--上证所

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国上海证券交易所周三称，其投资的中欧国际交易所（简称“中欧所”）今日开业，首批登场的人民币产品包括ETF（交易所交易基金）和人民币债券。中欧所开业初期主要上市以人民币计价和结算的证券现货产品，待条件成熟时再上市金融衍生品。
上证所新闻稿表示，首批上线产品包括中银国际和建银国际分别与德国商业银行合作，各发行1只以人民币计价的ETF产品，跟踪中国A股指数。另一只中国银行发行人民币金融债也于开业首日在中欧所挂牌上市。
此外，已在德交所挂牌的12只中国市场相关ETF及180多只人民币债券也将一并转移至中欧所的交易平台。
中欧所联席首席执行官陈晗表示，中欧所的目标是逐步丰富中欧所的产品线，进一步提升中欧所对国际投资者的吸引力。中欧所非常高兴与市场参与者开展全方位的合作，共同推动欧洲离岸人民币的发展。
上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所将按照40%、40%和20%的比例，共同投资2亿元人民币在法兰克福成立中欧国际交易所股份有限公司（简称中欧所，英文简称CEINEX）。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。