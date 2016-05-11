韩国财长称人民币-韩元上海直接交易市场将于6月成立

路透首尔5月11日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，计划在上海成立的人民币-韩元直接交易市场，将在6月设立。

“继2014年12月在首尔启用人民币-韩元市场后，我们计划在中国成立一个人民币-韩元直接交易市场，企业将能够增加这两种货币的贸易支付，减少汇率相关风险，”柳一镐在一场促进中韩交流会议的开幕致词中表示。

之前，韩国企划财政部已表示，上海市场将在今年上半年启用，但未透露其他细节。

柳一镐表示，中韩两国财长5月27日将在首尔举行会谈。两国财长最近一次会谈是在去年1月。(完)