韩国财长称人民币-韩元上海直接交易市场将于6月成立

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔5月11日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，计划在上海成立的人民币-韩元直接交易市场，将在6月设立。
“继2014年12月在首尔启用人民币-韩元市场后，我们计划在中国成立一个人民币-韩元直接交易市场，企业将能够增加这两种货币的贸易支付，减少汇率相关风险，”柳一镐在一场促进中韩交流会议的开幕致词中表示。
之前，韩国企划财政部已表示，上海市场将在今年上半年启用，但未透露其他细节。
柳一镐表示，中韩两国财长5月27日将在首尔举行会谈。两国财长最近一次会谈是在去年1月。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。