国金证券否认腾讯入股传闻 称正推进网络券商技术开发

路透上海2月11日 -近期受中国互联网巨头腾讯(0700.HK)入股传闻刺激而股价持续上涨的国金证券(600109.SS)，周二公开否认该入股传闻，并称其同腾讯开展互联网金融合作之计划正积极推进，抓紧落实网络券商相关应用技术的开发。

去年11月23日，国金证券正式披露其与腾讯签署战略合作协议后，股价大幅上涨。截止周一，国金证券累积涨幅已超过60%，尤其是最近五个交易日内，该股涨幅达37%。

国金证券最新公告称，经公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司、实际控制人陈金霞确认，截至目前，未就腾讯入股公司的事宜与腾讯进行任何沟通洽谈；在可预见的三个月内，国金证券没有涉及公司股权转让、发行股份、重大资产重组等应披露而未披露事项。

国金证券还就网络券商、在线理财等方面与腾讯开展合作的进展作出详细说明。例如在线理财合作，国金证券将在和腾讯的合作期间，推出多种在线理财产品，其中首期将推出货币基金型客户保证金理财产品，目前已获得产品批文，预计2月底前上线。

在网络券商合作方面，双方约定合作期间，腾讯协助国金证券通过腾讯网和腾讯自选股移动终端等平台为用户提供网页端、手机端等在线证券开户、在线证券交易等业务，并通过核心广告资源推广国金证券网上平台。

目前国金证券正在抓紧实施网络券商相关应用技术的后端开发工作；推进后台交易系统扩容、升级，保证手机端、网页端证券交易功能的平稳运行，网页端软件预计在2月底前上线，手机端软件上线时间尚不确定。

国金证券还表示，在与腾讯的合作中，前期国金证券需要在软件系统开发、硬件设备采购、人员招募及培训、营销推广等多方面有较大投入，短期内将对公司经营业绩构成较大的成本费用压力。

此外，由于与腾讯合作的具体业务和项目还受到双方行业监管政策、项目推进进度、用户体验等多方面因素的影响，双方合作对公司经营业绩带来的积极作用尚具有不确定性。

国金证券未经审计的2013年净利为3.07亿元人民币，每股收益0.237元。若按周一收盘价25.31元计算，国金证券市盈率高达107倍，在国内券商股中排名居前。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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