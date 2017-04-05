中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长

路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。

中材股份去年的水泥工程签合同额为299亿元，其中海外合同占235亿元。公司副总裁兼财务总监于凯军在业绩简报会上称，今年所订的合同目标同比略有下降，这与合约结构发生变化也有关系。倘若公司做得比较好，全年合同签约额可能与去年持平。

他表示，除了水泥工程外，公司也已开始发展水泥相关的多元化业务。

＂例如环保节能，这可能是下一步（带动）合同增长的方向和路径。＂于凯军说，希望藉此补充水泥工程量的不足。

中材股份2017年计划投资77.33亿元，比去年完成的49.26亿元规模增加57%。其中用于新材料分部的投资与去年相若，但比例则由去年的72%压缩至45%。用于水泥工程和水泥生产的比例，则分别由去年的10%和18%，升至21%和32%。于凯军指，新增的资本开支主要用于节能环保垃圾处理等方面。

此外，提到中建材集团和中国中材集团重组，中材股份董事会主席刘志江表示，目前两材重组进展比较顺利，并正有序按计划进行。两材重组定位三大战略：创新、绿色及国际化。

他表示，两集团旗下共有几家上市公司，下一步将会推进上市公司的重组，因要符合监管机构及市场与资源配置的要求进，提高企业核心竞争力。

中建材集团旗下上市公司有中国建材(3323.HK)、中国巨石(600176.SS)、北新建材(000786.SZ)等；而中材集团旗下上市有中材股份、天山水泥(000877.SZ)、祁连山水泥(600720.SS)等。（完）