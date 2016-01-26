中材集团与中建材集团筹划战略重组 但方案尚未确定

路透上海1月26日 - 中国央企合并“同类项”的动作仍在继续。据相关上市公司公告，国内两大建材集团--中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司目前正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，在方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

中材集团主业包括非金属材料制造、非金属材料技术装备与工程和非金属矿业，涉及水泥、玻璃纤维、工业陶瓷等产品；而中建材集团主要产品包括水泥、玻璃、玻璃纤维、复合材料等，其中水泥产能4.5亿吨，列全球第一。

中材集团旗下中材国际(600970.SS)、中材节能(603126.SS)、祁连山(600720.SS)等；以及中建材集团旗下洛阳玻璃(600876.SS)、中国巨石(600176.SS)、方兴科技(600552.SS)等多家上市公司周一晚刊登类似公告。

中国国资委正积极推动旗下业务雷同的央企合并，以扩大经营规模、减少“内耗”。此前中国南车和中国北车两大轨道车辆生产企业合并为中车集团；两大航运企业中远集团和中海集团亦已宣布合并和整合计划。（完）