路透基点：上海Sinooil Energy首次海外联贷交易吸引多家银行--TRLPC

标题新闻：软银集团已在英伟达(Nvidia)累积40亿美元持股，成为第四大股东--彭博引述消息人士
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路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海Sinooil Energy Holding Corp首次进入联贷市场表现不凡，其至多4亿美元的海外 贷款在一般联贷阶段吸引23家银行参与。 消息人士称，这些参贷银行的总共承贷规模超过8亿美元。 这笔三年期贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)是瑞银集团。贷款最高综合 收益265.71个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个 基点，平均期限2.8年。 上海Sinooil Energy的全资子公司中科天元(China New Energy)为借 款方，前者为担保方。 上海Sinooil Energy是中国国储能源化工集团股份公司的全资子公司 ，国储能源的主要股东包括中国石油天然气集团公司等。 上海Sinooil Energy主要从事石化产品的批发和零售，在中国和加拿 大经营天然气终端、物流和新能源业务。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举