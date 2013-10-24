中石化明年或仍大量出口柴油--消息

摩根资产在香港推出一支均衡基金 提供较低波幅投资方案
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。
路透新加坡10月23日 - 产业消息人士表示，中国最大炼油商中石化(0386.HK)(600028.SS)在第四季恢复大量柴油出口的情况可能持续至明年，因额外炼油产能导致供应大增，但需求成长仍低迷。
消息人士称，中石化在10-12月期间每月可能出口柴油约30万吨，略低于预期。此前该公司获批第四季出口额度为逾100万吨。
消息人士并称，鉴于中国的供需前景，柴油出口量可能到明年都维持相同的水准。(完)
(编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。
路透巴黎4月5日 - 法国广告集团公司Havas已与中国广东省广告集团股份有限公司签署合资协议，这是Havas在迅猛成长的中国市场拓展业务的举措之一。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。