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中国财经 | 2017年 3月 26日 星期日 18:43 BJT

中国石化去年净利同比大增逾四成 预计今年首季增150%

路透北京3月26日 - 中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周日公布，2016年归属于母公司股东的净利达464亿元人民币，同比增长43.8%；公司并预计，今年第一季度净利同比将增长150%，因国际原油价格大幅上涨，上游板块同比减亏。

中石化(SNP.N)2016年年报指出，董事会建议派发2016年末期股利每股人民币0.17元（含税），加上中期已派发股利每股人民币0.079元，全年股利每股人民币0.249元。

年报显示，该公司去年油气当量产量4.31亿桶，同比下降8.6%；全年原油加工量2.36亿吨，同比下降0.4%。

中国石化2016年全年资本支出764.56亿元，公司称2017年将更加注重投资质量和效益，优化投资项目，计划资本支出人民币1,102亿元。

年报称，展望2017年，预计世界经济不确定性增加，中国经济仍将保持稳定增长。预计国际油价仍将低位震荡，境内成品油需求保持增长，消费结构进一步调整，境内石化产品需求继续稳定增长，产品逐步高端化。全年计划加工原油2.4亿吨，生产成品油1.5亿吨。

公司并披露今年一季度业绩预告，预计净利同比增长150%左右，原因为今年第一季度国际原油价格同比大幅增长，上游板块同比减亏；中下游产品市场需求稳定，盈利能力同比增长。（完）

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(发稿 曾祥进; 审校 林高丽)

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